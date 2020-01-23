Жителі Східної Азії відзначають найголовніше традиційне свято [ Редактировать ]
Сьогодні жителі переважної частини Східної Азії відзначають найголовніше традиційне свято - фестиваль Весни, відоме нам як китайський Новий рік. Традиції святкування дійсно виникли у стародавньому Китаї, і пізніше розповсюдилися Азією разом із місячним календарем. Власне, в Китаї рік Щура настав буквально кілька хвилин тому. За Київським часом він почнеться опівночі.
Головні атрибути свята - сімейна вечеря та феєрверки, що мають відлякати злих духів, так само, як і головний колір свята - червоний. Святкування триватимуть два тижні, до найближчого повного місяця. До речі, рік Щура - перший у традиційному 12-річному циклі китайського гороскопу, тож китайці вірять, що це вдалий час для суттєвих змін у житті.
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