Протистояння громад і на півдні Одещини. Там Болградський район уряд хоче поділити на кілька громад. Реакція людей була бурхливою. Усе бачили наші кореспонденти.

Від самого початку децентралізації жителі Болградського району намагаються зберегти його як окрему адміністративно-територіальну одиницю. Мовляв, розподілення на ОТГ може знищити місцеву інфраструктуру, культурну самобутність, а крім того викликати міжетнічні непорозуміння: адже район заселений болгарами, гагаузами, албанцями та молдованами.

"Мы отличаемся тем, что являемся столицей и центром бессарабских болгар-переселенцев. То есть здесь сосредоточены все святыни, все духовное наследие этого края - Бессарабии, и поэтому раздробив нас на кусочки, вот это все наследие может пропасть", - говорить Михайло Садаклієв, заступник голови Болградської райради, "Опозиційна платформа - За життя".

Напередодні Нового року одеські обласні чиновники розробили перспективний план створення нових громад, і в ньому Болградський район нарешті був позначений як окрема ОТГ.

Утім, уже в Києві Кабінет Міністрів відмовився затверджувати цей варіант. Місцеві жителі обурені.

"Люди устали от этих реформ. Поэтому хотя бы сохранить то, что есть. Ккакая-то стабильность чтоб была", - говорить Іван Волков, житель Болградського району.

"Цель всех собравшихся здесь - отстоять судьбу нашего района", - говорить Костянтин Дімов, житель Болградського району.

Сьогодні в Болграді зібралася громада району. Після палких дискусій проголосували за звернення до центральних органів влади. Вимагають зберегти територіальну цілісність району.

"Мы наблюдаем стремление раздробить район, нарушить систему нормальных взаимоотношений между разными национальностями. Мы утверждаем, что мы - хозяева своей земли, и никто не имеет права без нашего согласия решать, как нам обустраивать свою жизнь", - говорить Микола Узун, керівник робочої групи.

На зустрічі був присутній перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Нинішнє соціальне напруження він пояснює тим, що влада роками ігнорувала думку болградців. Та продовжує це робити.

"У нас общение с государственной властью, к сожалению, происходит: глухой со слепым общается или с немым, понимаете, вот в чём вопрос. И людей это сильно возмущает, люди хотят, чтобы они были услышаны. Завтра будет проходить совещание в областной государственной администрации конкретно по этим районам - по Болграду, по Измаилу, по югу Одесской области, я пойду и лично буду присутствовать и буду поддерживать этих людей", - говорить Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Звернення до уряду та президента сьогодні ухвалила й Болградська районна рада. Чи дослухаються до бесарабців у столиці - стане відомо найближчим часом.