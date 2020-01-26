Танок, що окриляє. У Дніпрі дедалі більшої популярності набуває балет для любителів.

Чому вік та відсутність досвіду - не перепона для втілення мрії? - розкаже Олена Мендалюк.

У будинку танців надвечір, після свого робочого дня, до хореографічних станків стають любительки балету. Ірині скоро виповниться 65. Каже - танцювати мріяла з дитинства.

"Очень любила балет, часто сама танцевала, развлекала соседей, друзей. Но к сожалению, по состоянию здоровя меня не взяли в балетную школу", - говорить Ірина Соколова, балерина-аматорка.

Ірина мікробіолог, викладає в університеті. Зізнається - бажання займатися хореографією ніколи її не полишало. Уже майже три роки жінка опановує балет. Каже - тут, у залі, почувається по-справжньому щасливою.

"Когда включается музыка, какая-то красивая и твое тело просит движение. То ты уже забываешь про пуанты, ты забываешь что у тебя там что-то болит. Чем больше ты осмысляешь танец, тем ты больше вкладываешь в него души", - говорить Ірина Соколова, балерина-аматорка.

Таких любительок балету, як Ірина, у цій школі майже двадцять.

Жінки зізнаються: коли починали танцювати, було усе: і біль, і крик.

"Стопочки тянем. Два раза вперед, два раза в сторону сделаем. судорога стоп".

"Я до этого вообще ничем не занимлась, поэтому для меня было тяжело все. Абсолютно все. И растяжки, и выучить как все называется фигуры, и попадать в такт музыки", - говорить Тетяна Брильова, балерина-аматорка.

Тренери розповідають: далеко не з першого разу танцівниці змогли осилити хоча б одну з базових фігур балету - пліє, пірует, фуете, арабеск. Згадують, хтось вперше прийшов у 20, хтось у 40, а хтось приєднався у 60 років. Однак, вік тут значення не має.

"Я помню какие они пришли и какие он и сейчас. Очень приятно видеть, как девочки меняются. Меняется их осанка, меняется их поведение в обычной жизни. Они становятся более раскрепощенные, более женственные. Балет он создает особую эстетику", - говорить Анастасія Ємець, викладачка балету.

Балерини зізнаються: раз узувши пуанти, балет вже не залишиш.

"Я считаю, что если любая женщина занимается каким-то таким эстетическим делом, которое нравится, она уже от этого становится красивее. Потому что в ней зажигается какой-то огонь. Огонь искусства. Огонь красоты", - говорить Ірина Соколова, балерина-аматорка.

Головне - кажуть балерини - мати бажання змінювати своє життя на краще.