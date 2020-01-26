Окриляючий танець: у Дніпрі набуває популярності балет для любителів [ Редактировать ]
Танок, що окриляє. У Дніпрі дедалі більшої популярності набуває балет для любителів.
Чому вік та відсутність досвіду - не перепона для втілення мрії? - розкаже Олена Мендалюк.
У будинку танців надвечір, після свого робочого дня, до хореографічних станків стають любительки балету. Ірині скоро виповниться 65. Каже - танцювати мріяла з дитинства.
"Очень любила балет, часто сама танцевала, развлекала соседей, друзей. Но к сожалению, по состоянию здоровя меня не взяли в балетную школу", - говорить Ірина Соколова, балерина-аматорка.
Ірина мікробіолог, викладає в університеті. Зізнається - бажання займатися хореографією ніколи її не полишало. Уже майже три роки жінка опановує балет. Каже - тут, у залі, почувається по-справжньому щасливою.
"Когда включается музыка, какая-то красивая и твое тело просит движение. То ты уже забываешь про пуанты, ты забываешь что у тебя там что-то болит. Чем больше ты осмысляешь танец, тем ты больше вкладываешь в него души", - говорить Ірина Соколова, балерина-аматорка.
Таких любительок балету, як Ірина, у цій школі майже двадцять.
Жінки зізнаються: коли починали танцювати, було усе: і біль, і крик.
"Стопочки тянем. Два раза вперед, два раза в сторону сделаем. судорога стоп".
"Я до этого вообще ничем не занимлась, поэтому для меня было тяжело все. Абсолютно все. И растяжки, и выучить как все называется фигуры, и попадать в такт музыки", - говорить Тетяна Брильова, балерина-аматорка.
Тренери розповідають: далеко не з першого разу танцівниці змогли осилити хоча б одну з базових фігур балету - пліє, пірует, фуете, арабеск. Згадують, хтось вперше прийшов у 20, хтось у 40, а хтось приєднався у 60 років. Однак, вік тут значення не має.
"Я помню какие они пришли и какие он и сейчас. Очень приятно видеть, как девочки меняются. Меняется их осанка, меняется их поведение в обычной жизни. Они становятся более раскрепощенные, более женственные. Балет он создает особую эстетику", - говорить Анастасія Ємець, викладачка балету.
Балерини зізнаються: раз узувши пуанти, балет вже не залишиш.
"Я считаю, что если любая женщина занимается каким-то таким эстетическим делом, которое нравится, она уже от этого становится красивее. Потому что в ней зажигается какой-то огонь. Огонь искусства. Огонь красоты", - говорить Ірина Соколова, балерина-аматорка.
Головне - кажуть балерини - мати бажання змінювати своє життя на краще.
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