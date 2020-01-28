Мирний план для Донбасу презентували сьогодні в Берліні. Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з німецькими колегами, щоб обговорити шляхи врегулюваня конфлікту на Сході країни. Кілька днів тому такі ж зустрічі він провів у Парижі з членами Сенату Франції. Сьогодні політик разом із депутатом Бундестагу поклав квіти до меморіалу Воїну-визволителю.

"В отношении сегодняшних встреч, я думаю действительно они будут очень продуктивными и мы продолжим то, что мы делали в Париже, где встречались с сенаторами, с представителями нижней палаты национального собрания. Сегодня у нас встреча и дискуссия с сенатами Бундестага, отдельно встречи с представителями ХГС и встреча с социал-демократами. Я думаю, что мы обсудим презентацию нашего мирного плана, обсудим вопросы связанные с мирным планом и возможностью реализации через проекцию Нормандского формата через парламентский диалог, которым занимается сейчас межфракционное депутатское обьединение, которое создано в ВРУ, для того, чтобы приблизить мир в Украине", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя"

"Радіємо, що Ви прибули до нас зі своєю ініціативою. Ми відстежуємо ситуацію в Україні, вона нас вельми непокоїть. Тому вітаємо будь-які пропозиції від різних кіл для встановлення миру й спокою в регіоні", - говорить Петер Бистрон, депутат Бундестагу.