Импичмент Трампа: демократам не хватает важных голосов [ Редактировать ]
В Сенате США демократам не хватает голосов,чтобы вызвать важных свидетелей для дачи показаний. Об этом сообщает издание The Hill, после собрания республиканцев.
В республиканской партии уверены, что их оппоненты не смогут собрать достаточное количество голосов сенаторов, для голосования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
"Сенаторы-республиканцы после заседания партийного кокуса во вторник выразили уверенность, что они получат преимущество на голосовании, которое должно состояться на этой неделе, чтобы заблокировать слушания с новыми свидетелями, прекратив таким образом судебный процесс по импичменту президента Трампа", - пишет издание.
Республиканцы заявили, что они все вместе готовы защищать Трампа. Они считают, что смогут не допустить слушание по делу импичмента с Джоном Болтоном.
"Это будет 53, 52 или 51 голос. Определенное число, которое начинается с пятерки. По моему мнению, голосование пройдет за то, чтобы не было свидетелей", - сказал законодатель.
Ранее сообщалось, что защита Трампа предоставила обратные доводы заявления Болтона об Украине.
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