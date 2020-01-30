Huawei розроблюватиме технологію 5G у Британії: чому США проти? [ Редактировать ]
Загострення відносин між Британією та Сполученими Штатами. Лондон вирішив допустити китайську компанію Huawei до розробки технології 5G в країні. У Вашингтоні проти. Чому це так занепокоїло Штати - знає Світлана Чернецька.
Мобільний зв'язок п'ятого покоління створюють у Великій Британії. Обсяги роботи чималі. Потрібно побудувати нову телекомунікаційну інфраструктуру. І Лондон вирішив залучити до цього провідну китайську компанію Huawei. Попри рекомендації та застереження Сполучених Штатів. Там наголошують: Huawei використовує доступ до комунікацій для шпіонажу та кібератак.
"Ми не можемо довіряти мережам, над якими працювала Huawei. А оскільки ми ділимося даними зі своїми партнерами, нам доведеться змінити поведінку. Ми не можемо надавати дані щодо безпеки чи розвідки компаніям, які ми не вважаємо надійними", - говорить Майк Помпео, держсекретар США.
Майк Помпео терміново прилетів до Лондона. Ще раз висловити своє занепокоєння. Втім, тут непохитні - мовляв, рішення ухвалене, тому не бачать причин його переглядати.
"Цілком необхідно, щоб люди в цій країні мали доступ до найкращих технологій. Але водночас ми не робимо нічого, що могло б нашкодити нашим відносинам зі США чи скомпроментувати нас у сфері національної безпеки", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
Лондон пояснює: Huawei допускають лише частково. Компанія не зможе працювати над ключовою структурою 5G. Лише постачатиме антени та інші компоненти для периферії. А до військових об'єктів та атомних станцій - Huawei навіть і не наближатиметься. Її вклад у побудову мережі не перевищуватиме 35 відсотків.
"Наша служба телекомунікаційної розвідки мене запевнила, що побудова мережі 5G не має нічого спільного з тим, як ми ділимося секретними даними. Британські експерти з безпеки теж підтвердили, що в нас цілком відповідний контроль над компаніями з підвищеним ризиком для нацбезпеки", - говорить Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії.
У самій Huawei теж вважають усі звинувачення необґрунтованими. Мовляв, за 30-річну історію компанії, ніколи не мали інцидентів, позв'язаних із безпекою.
"Ми лише постачаємо обладнання. І запевняємо, що в ньому немає жодних секретних технологій, так званих "задніх дверей" для використання даних зі злочинною метою", - говорить Лян Хуа, голова компанії Huawei.
Утім, Вашингтон наполягає на своєму. У Сполучених Штатах Huawei внесли до чорного списку. І чимало політиків закликають до повної заборони цієї компанії. Тож, малоймовірно, що Вашингтон та Лондон дійдуть згоди в цьому питанні.
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