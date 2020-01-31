Державний секретар США Майк Помпео нарешті приїхав в Україну. Його візит планувався ще в перші дні року. Однак довелося відкласти через загострення у відносинах з Іраном після ліквідації генерала Сулеймані. Тепер Помпео зміг повернутися до своїх попередніх планів.

До речі, Київ це тільки перша зупинка держсекретаря в нашому регіоні. Він планує відвідати ще кілька країн на кордонах Росії, однак не Москву. Зокрема, поїде до Білорусі, Узбекистану та Казахстану. Тож природно, що в Києві окрім співпраці США та України Помпео приділяє багато уваги питанню підтримання демократії, а також суверенітету держав.

Звісно, відбулася зустріч із президентом України. Держсекретар і Володимир Зеленський обговорили також можливість візиту українського лідера до Вашингтона та нової зустрічі з Дональдом Трампом.

"США розглядають боротьбу України за свободу, демократію і процвітання як прояв мужності. Наша підтримка цієї боротьби непохитна. Сполучені Штати захищають суверенітет України, її територіальну цілісність. Ми відновили роботу комісії "США - Україна" з питань стратегічного партнерства, видали Кримську декларацію, де однозначно сказано, що Крим - це частина України. США ніколи не визнають анексію Криму Росією", -говорить Майк Помпео, держсекретар США.

"Окремо відзначу допомогу в сфері безпеки, яка становить 365 млн доларів і відчутно посилить нашу обороноздатність. Ми цінуємо вашу підтримку в реформуванні Збройних сил України, ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України, якщо у нас є предмет для розмови - крім стратегії і тактики, що ми можемо підписати і взяти - я готовий їхати завтра", - говорить Володимир Зеленський, президент України.