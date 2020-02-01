Пирамида ОВГЗ как спекулятивного капитала может закончиться крахом для экономики [ Редактировать ]
По данным НБУ, с начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 7,1 млрд грн, или на 6,1%. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 15%.
ОВГЗ составили основную долю в государственных заимствованиях. Ставки по ним в течение года снизились с 19% до 10% годовых, но объемы размещений заметно не сократились.
Минфин Украины на ОВГЗ-аукционах в 2019 году разместил гривневые ОВГЗ на 227,552 млрд грн, что в 3,5 раза выше, чем в 2018-м. Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.
При этом в прошлом году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,5 млрд. Замглавы НБУ Д. Сологуб отметил, что сейчас в Украине наблюдается положительная тенденция к инвестициям, которая прослеживается как из-за прироста ПИИ, так и по сокращению оттока дивидендов.
Таким образом за год приток ПИИ вырос всего на $100 млн - в 2018-м их чистый приток составил $2,4 млрд. Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост ПИИ достигал $6–8 млрд.
Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста ПИИ. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины.
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