По данным НБУ, с начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 7,1 млрд грн, или на 6,1%. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 15%.

ОВГЗ составили основную долю в государственных заимствованиях. Ставки по ним в течение года снизились с 19% до 10% годовых, но объемы размещений заметно не сократились.

Минфин Украины на ОВГЗ-аукционах в 2019 году разместил гривневые ОВГЗ на 227,552 млрд грн, что в 3,5 раза выше, чем в 2018-м. Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

При этом в прошлом году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,5 млрд. Замглавы НБУ Д. Сологуб отметил, что сейчас в Украине наблюдается положительная тенденция к инвестициям, которая прослеживается как из-за прироста ПИИ, так и по сокращению оттока дивидендов.

Таким образом за год приток ПИИ вырос всего на $100 млн - в 2018-м их чистый приток составил $2,4 млрд. Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост ПИИ достигал $6–8 млрд.

Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста ПИИ. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины.