Невидимі кури. Офіс Генпрокурора, за поданням НАБУ, відновив кримінальні справи трирічної давнини проти власників найбільшого в Україні підприємства з виробництва яєць.

Група компаній, за версією силовиків, нібито заволоділа коштами на будівництво двох птахофабрик, які так і не були зведені. Наскільки обґрунтовані ці підозри - з'ясовував Даніїл Снісар.

Мільйони квочок, мільярди яєць і півтисячі персоналу. Птахофабрика "Авіс", яку правоохоронці не можуть знайти, існує вже понад десять років. Комплекс розташований у передмісті Кам'янця-Подільського. Виробництво повного циклу із зонами підрощування молодняка, промислового виробництва і власного комбікормового заводу.

"Будівництво було розпочато у 2008 році. Сам виробничий, технологічний процес, складається з: зони вирощування молодняка, 2 млн 630 тис поголів'я. І 5 млн 200 тис кур-несушок. Виробництво яйця на рік - 1.6 міль'ярда. На сьогоднішній день ми поставляємо продукцію - це маркети, локальні мережі на території України, а також експортуємо яйця за кордон", - говорить Микола Лактіонов, директор птахофабрики "Авіс".

Ця птахофабрика, та ще одна аналогічна - на Херсонщині, входять до групи підприємств одного з найбільших агрохолдингів України. Потужності займають 30 відсотків промислового ринку яєць, близько 70 процентів - ринку сухих яєчних продуктів. Яйця вітчизняного виробника експортують у понад 40 країн світу. У 2020 їх стане ще більше - компанія отримала дозвіл на поставки продукції до Еміратів та Японії. Нарощувати темпи виробництва на підприємстві вдається за допомогою сучасного обладнання - роботів та комп'ютерів.

"Яйцо поступает и оно делит его на категории. Т.е, грязное яйцо, битое. Человек его только ставит в ящички. Тут полная автоматизация. Так же есть тут роботы, которые помогают тоже запаковывать ящики с товарным яйцом", - говорить Акоп Акопян, менеджер виробництва птахофабрики "Авіс".

Птахофабрика - об'єкт режимний. Стороннім на територію вхід суворо заборонено. Усе для того, шоб уберегти птахів від хвороб та вірусів.

"Птахофабрика працює в режимі закритого типу. Усі проїзджають через дизбар'єр. Усі працівники обов'язково працюють в одязі, який предназначений для використання в спецумовах. Всі людини проходять через санпропускники, вони приймають душ. Слідкується за їхнім здоров'ям, - чи не розповсюджують вони вірус. Ми не допускаємо людей, які не пов'язані з виробництвом, безпосередньо, в приміщення", - говорить Наталія Ткачук, головний ветеринарний лікар птахофабрики "Авіс".

"Це підприємство, яке насичує внутрішній ринок якісним продуктом. І важко собі уявити, що це підприємство, чи ще кілька подібних раптом, чомусь припинять свою роботу. Тому що це питання ще й продуктової безпеки України. Це ще питання, знаєте, пожвавлення економіки регіону. Тому що, як платник податків - це багатомільйонні податки. Це хороший роботодавець", - говорить Євген Манженко, керівник відділу зв'язків із громадськістю агропромислового холдингу "Авангард".

Через спроби правоохоронців реанімувати розслідування, керівництво агрокомпанії звернулося до президента. Про тиск на холдинг заявили й у Федерації роботодавців України. Адже в разі блокування роботи заручниками ситуації можуть стати 27 тисяч працівників агрокомпанії.