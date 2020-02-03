Меган Маркл нашла еще одну работу [ Редактировать ]
38-летняя Меган Маркл, которая вместе со своими мужем принцем Гарри отказалась от королевских полномочий, нашла еще одну работу. Она будет одной из наставниц в реалити-шоу шоу "I Do, Redo" ("Я согласна, еще разок") о повторных замужествах. Об этом сообщает Page Six.
Так, Меган Маркл вместе со своей подругой, стилистом Джессикой Малруни будет планировать свадебную церемонию.
Гонорар Маркл за один съемочный день составит $588.
Планируется десять выпусков реалити-шоу о счастливых женщинах, которые во второй раз решили испытать судьбу.
На шоу Маркл поделится своим опытом с участницами программы (до замужества с принцем Гарри она два года была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном).
11 января сообщалось,что Маркл будет озвучивать мультипликационных персонажей Disney.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл подписала контракт с Disney. А также Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий.
Как известно, принц Гарри и его жена Меган Маркл в начале января сообщили о намерении отказаться от королевских титулов и стать финансово независимыми. При этом супруги отметили, что продолжают поддерживать ее Величество Королеву.
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