38-летняя Меган Маркл, которая вместе со своими мужем принцем Гарри отказалась от королевских полномочий, нашла еще одну работу. Она будет одной из наставниц в реалити-шоу шоу "I Do, Redo" ("Я согласна, еще разок") о повторных замужествах. Об этом сообщает Page Six.

Так, Меган Маркл вместе со своей подругой, стилистом Джессикой Малруни будет планировать свадебную церемонию.

Гонорар Маркл за один съемочный день составит $588.

Планируется десять выпусков реалити-шоу о счастливых женщинах, которые во второй раз решили испытать судьбу.

На шоу Маркл поделится своим опытом с участницами программы (до замужества с принцем Гарри она два года была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном).

11 января сообщалось,что Маркл будет озвучивать мультипликационных персонажей Disney.

Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл подписала контракт с Disney. А также Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий.

Как известно, принц Гарри и его жена Меган Маркл в начале января сообщили о намерении отказаться от королевских титулов и стать финансово независимыми. При этом супруги отметили, что продолжают поддерживать ее Величество Королеву.