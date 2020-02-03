Третя сесія. Після двотижневої перерви нардепи знову вийшли на роботу. У п'ятницю планують заслухати звіт прем'єра з приводу тарифів. А до цього в планах низка гучних законопроектів. За що голосуватимуть, і чому нардепів може поменшати? Знає Богдан Вербицький.

Сесія нова, однак виклики перед народними депутатами старі. І хоча сьогодні нардепи тільки спланували робочий тиждень, вже зрозуміло, без баталій не обійдеться. Адже спірних питань надто багато.

"Це і резонансні закони, які стосуються обігу земель сільськогосподарського призначення, зміни до медійного законодавства, зокрема закон про дезінформацію. Безпековий блок питань, особливо питання, які стосуються місцевих виборів, особливо на окупованих територій, трудовий кодекс", - говорить Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради.

Ще одне, гостре питання - тарифи. А точніше, ціни. Їх обговорюють усюди, навіть в офісі президента. Минулого тижня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, звітував перед Володимиром Зеленським.

"Тепер, я думаю, логічно, щоб відзвітував і Верховній Раді. Тому, ми запрошуємо прем'єр-міністра. Це зрозуміло, що і весь склад міністрів візьме участь у засіданні, згідно з регламентом. Важливо послухати. І де є реальне зниження тарифів, тому що воно реально є. І де є різні незрозумілі ситуації", - говорить Олександр Корнієнко, заступник голови фракції "Слуга народу".

Заслухати Гончарука планують у п'ятницю. Запитають у прем'єра і про економіку. Адже, промисловість в країні, м'яко кажучи, "не на підйомі", дорікають в опозиції.

"Цифри катастрофічні. Мінус 5-6 відсотків падіння промислового виробництва кожен місяць. Це і відповідно падіння на один відсоток ВВП. А ці цифри що означають? Це робочі місця, це надходження в бюджет, які вже провалені по січню. І це економічна прірва, куди веде нас абсолютно безпорадний уряд", - говорить Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Багато питань і до тимчасово виконуючої обов'язки директора Державного Бюро Розслідувань - Ірини Венедіктової. На засіданні профільного комітету, депутати хочуть почути її звіт щодо кадрової політики в ДБР.

"Призначення адвоката Януковича Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР - неприпустиме, з огляду на його конфлікт інтересів у справі Майдану. Показово, що і конкурс, на якому обрали Бабікова має всі ознаки бутафорного", - говорить Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська солідарність".

Цього тижня на розгляд парламенту можуть внести одразу декілька законопроектів щодо інформаційної безпеки. Втім, в опозиції переконують - документи не відповідають вимогам Конституції.

"Эти законодательные инициативы уже получили резкую уничтожительную оценку, как и научно-экспертного управления Верховной Рады, так и общественности. Целого ряда общественных организаций, в том числе и национального союза журналистов Украины. А также наших европейских партнеров, евродепутатов", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

В політсилі додають: звернути увагу на поради міжнародних партнерів необхідно і для повернення миру на Донбасі.

"Чіткий сигнал надав держсекретар Сполучених Штатів, який закликав домовлятися з Російською Федерацією абсолютно відкрито і на брифінгу, який проводився в стінах адміністрації. Ми вважаємо, що потрібно проводити прямі переговори", - говорить Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Втім, топновина, яку обгорювали і на засіданні, і в кулуарах тарифний скандал в "Слузі Народу". Нардеп із "монобільшості" Євген Брагар припустив, що рахунки за комуналку пенсіонери можуть сплачувати, продавши собаку чи інше майно. Вислів здійняв "хвилю" мемів в інтернеті. У фракції за слова колеги - перепросили. Долю Брагара будуть вирішувати на засіданні "Слуги Народу".

"Я хотів би звернутися до всіх народних депутатів. Щоб… ми іноді більш м'яко кажучи, зважено ставилися до того, що ми говоримо. Не лише під час ефірів, але й під час нашої роботи і спілкування з людьми. Іноді складається враження, що, коли людина потрапляє до Верховної Ради України, тут якийсь клімат інший. Якийсь вакуум. І люди починають жити в інший реальності. Ситуація може змінитися, і з недуже зручного крісла у Верховній Раді можна знову опинитися ближче до людей", - говорить Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.

Завтра депутати планують взятися за "скорочення". Хочуть скоротити кількість законотворців. Уже наступного скликання їх може стати 300. І обиратимуть нардепів Виключно за пропорційною системою.