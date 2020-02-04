Во вторник, 4 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, что плата за транспортировку газа всегда существовала, просто ранее она входила в общий тариф. Об этом он рассказал на своей странице в Telegram-канале.

"Оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями", - заявил Гончарук.

Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.

Он напомнил, что в декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Также анонсировал, что в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы по обособленной услуге по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года.

Также оплата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальна. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн. Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги.

Ранее мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. Читайте также, как получить льготы и субсидии по новым правилам.