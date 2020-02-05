Лазурове узбережжя - культове місце не лише для кіноманів. Щорічний карнавал на Англійській набережній - не менш відомий, ніж венеційський чи бразильський. Цьогоріч парад відвідають легенди модної індУстрії.

"Тут є Соня Рікель, Карл Лагерфельд, Кензо, П'єр Карден. Вони постануть перед публікою у відповідних костюмах та набуватимуть різних поз", - говорить Седрік Піньятаро, майстер.

Величезні ляльки з папьє-маше у вигляді відомих дизайнерів - головні діючі особи на карнавалі. "Король моди" - найважливіша тема нинішнього свята. Виготовляючи фігури, майстри враховують навіть місця глядачів на трибунах.

"Ми отримуємо креслення цілої платформи, потім моделюємо її у 3D. Тоді за допомогою робота виготовляємо окремі частини кожної ляльки. Скульптори допрацьовують їх, збирають, фарбують. Наприкінці перевіряємо, чи все працює", - говорить Венсан Повінья, майстер.

Перші згадки про венеційський карнавал датовані ще 13 століттям. Тоді до міста на узбережжі прибув герцог Анжуйський. Щоб урізноманітнити відпочинок, вельможа розпорядився організувати різноманітні бали та вечірки. Тематичний карнавал регулярно проводять ось уже 150 років. Для багатьох майстерень, як приміром ця, підготовка до нього стала сімейною справою.

"Ми виготовляємо два різні типи платформ. Ось тут височітиме десятиметрова фігура Жана-Поля Готьє, навколо нього розмістяться ще кілька персонажів. На цю скульптуру у нас піде найбільше часу", - говорить Седрік Піньятаро, майстер.

Ще одне яскраве дійство під час карнавалу - так звана квіткова баталія. Набережною рухатимуться колісниці з квітковими інсталяціями, актори у барвистих костюмах обсипатимуть пелюстками глядачів навколо. Почнеться шоу 15 лютого і триватиме до початку березня.