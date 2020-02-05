Скасувати закон про територіальні громади закликають в "Опозиційній платформі - За життя". Про це заявив нардеп Микола Скорик. За його словами, влада обіцяла залишати до шістдесяти відсотків зібраних податків у територіальних громадах і так збільшувати місцеві бюджети.

Однак фактично це призвело до суттєвого скорочення повноважень обласних, міських та селищних рад. Відтак, місцеві органи влади позбавляють права розпоряджатися своїми комунальними підприємствами та сільськогосподарською землею.

На думку Скорика, це суперечить самій ідеї децентралізації, заявленої урядом.

"Цей закон фактично відсунув від формування адмінтерироріальної реформи рівень обласних рад. З одного боку декларується посилення місцевого самоврядування, з іншого боку діюча влада робить все, щоб вибудувати жорстку вертикаль влади. Я вважаю що те, що відбувається стосовно формування так званих планів територіальних областей це абсолютно ненормальна ситуація силового об'єднання територіальних громад - "Опозиційна платформа - За життя" зробить все, щоб в Україні працювали норми самоврядування, як це передбачено всіма европейськими документами, які Україна ратифікувала", - заявив Микола Скорик, народний депутат. "Опозиційна Платформа - За Життя".