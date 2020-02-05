Тарифи на газ для населення переглянули комунальні підприємства лише кількох областей. Усі заклики урядовців щодо зниження вартості чиновники в регіонах ігнорують. Яка ситуація на місцях і якими будуть цифри в платіжках навесні - з'ясовували наші кореспонденти.

Усі теплові підприємства лише у шести областях переглянули рахунки. Деінде, зниження сягнуло майже 30 відсотків. А десь цю проблему регіональні чиновники залишили невирішеною.

"Підприємства, вони, як правило знаходяться у комунальній власності. Депутати, мер. Це люди, які є відповідальні за рівень платіжок, які отримали люди", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Тобто, в Миколаївській і Чернівецькій області вони безуспішно працювали.

Що ж до витрат українців на газопостачання, то вони суттєво зменшаться в усіх областях. Жителька Миколаєва, Лариса Потапенко - живе сама в приватному будинку, площею 79 квадратних метрів. Пенсіонерка користується газовим котлом для опалення, газовою плитою та колонкою. В зимові місяці, навіть ретельно заощаджуючи, витрачає близько 300 кубів палива.

"Я получила две платежки и очень удивилась, почему их две. Пошли в "Николаевгаз". Мне объяснили: одна платежка за использованый газ а вторая за его доставку. Я не знала, что раньше мы тоже платили за доставку газа, но оно было включено в общий счет по газу", - говорить Лариса Потапенко, жителька Миколаєва.

Приємним сюрпризом для пані Лариси стали результати порівняння власних витрат на доставку газу у грудні 2019 - січні 2020 року.

"Оказалось, что при разделенных платежках я стала платить меньше. Первый месяц. По аналогии с декабрем я прям записала в своей книжке газовой. У меня было 272 куба, а доставка газа составляет 239 грн. Январь - 324 куба, а доставка 187 грн. Получается, значит, экономия. Получается при раздельных платежках мы платим меньше", - говорить Лариса Потапенко, жителька Миколаєва.

Знизилася плата на доставку газу й у Харкові - в два рази для тих споживачів, які використовують його для опалення.

"Конечно, мы знаем, что в январе разделяется платежка з газ. Теперь доставка газа оплачивается отдельно. Это не нововведение. У меня за доставку газа выходит около 5 грн в месяц, мне выгоднее заплатить за полгода вперед, и не возвращаться к этому вопросу", - говорить Катерина, жителька Харкова.

"Конечно, изменилась, увидела в платежке, что сумма за доставку газа стала в два раза меньше, и стало интересно, почему так, что как - вот пришла в центр обслуживания клиентов, специалисты все мне объяснили, оказалось все просто, что наше потребление за год составило почти 7 тыс кубов. И мы этот объем делим на 12 месяцев, и умножаем на тариф Харьковгоргаза на 0,36 копеек за куб. И получаем наш месячный платеж за доставку, 106 грн. Для сравнения в прошлом месяце это было 240 грн. Ну то есть разница ощутимая", - говорить Валерія, жителька Харкова.

Рішення про виокремлення оплати за доставку палива із загального рахунку, регулятор - НКРЕКП ухвалив у грудні. Це й допомогло домогосподарствам економити на газопостачанні взимку.

"Це не нова плата. Раніше ця плата включалася в загальну платіжку. Ми мали її вивести вже давно окремими платежами. Чому, тому що ми займаємося, як країна, ви знаєте, анбандлінгом - це постачання окремо, транспортування окремо. Це необхідно для того, щоб можна було вільно змінювати постачальника. Але дві платіжки - розділення розподілу і постачання - це процес анбандлігу. Це необхідна процедура", - говорить Валерій Тарасюк, голова НКРЕКП.

Відчули економію й жителі Львова. Євген, місцевий мешканець - після отримання платіжок тепер постійно користується калькулятором. Чоловік самостійно вирахував суму, на яку змінилася плата за транспортування газу.

"Ми зробили аналіз за попередній рік при споживанні річному 2483 куба. Ми, значить, множимо на тарифне нарахування і ділимо на 12 місяців - і в нас вийшло 111 гривнів. Значить за грудень у нас 159 транспортування при споживанні 153 і плата за доставку за січень 111, при споживанні 167. Значить, роблячи аналіз ми зекономили практично 20 з чимось гривнів на одному місяці", - говорить Євген Онишкевич, житель Львова.

Фахівці запевняють - таку економію українці матимуть й у лютому-березні. Адже, плата за доставку газу рівномірна щомісяця. Що ж стосується електроенергії і води, то тарифи на ці комунальні послуги в січні не змінилися.