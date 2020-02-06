Импичмент Трампа: Сенат США принял судьбоносное решение [ Редактировать ]
5 февраля состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Соответствующую трансляцию вели американские СМИ.
Известно, что по первой статье обвинения в деле импичмента - злоупотребление полномочиями – за "виновен" проголосовали 48 сенаторов, против - 52.
Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов от 100-манадтной верхней палаты Конгресса США.
Митт Ромни был единственным республиканцем, который проголосовал за осуждение Трампа. Он первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.
По второй статье обвинения в деле импичмента - препятствование Конгрессу - за "виновен" проголосовали 47 сенаторов, против - 53.
Сенатор Ромни, который проголосовал за осуждение Трампа по обвинению в злоупотреблении служебным положением, проголосовал за его оправдание по второй статье.
Таким образом Трампа полностью оправдали.
Голосование в Сенате США было поименным и транслировалось в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что защита Трампа предоставила обратные доводы заявления Болтона об Украине.
по теме
Крушение самолета в Иране: Трамп и Эрдоган недовольны властями Тегерана
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор
В СБУ озвучили причину обысков на "1+1"
В Службе безопасности Украины выступили с важным заявлением
СБУ проводит обыски в квартире журналиста "1+1"
СБУ проводит обыск в квартире журналиста "1+1"
"Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией
"Укрзализныця" подписала меморандом про сотрудничество с немецкой компанией
Сотрудники СБУ пришли с обыском на "1+1"
В здании телеканала "1+1" проходит обыск сотрудниками СБУ