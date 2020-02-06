5 февраля состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Соответствующую трансляцию вели американские СМИ.

Известно, что по первой статье обвинения в деле импичмента - злоупотребление полномочиями – за "виновен" проголосовали 48 сенаторов, против - 52.

Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов от 100-манадтной верхней палаты Конгресса США.

Митт Ромни был единственным республиканцем, который проголосовал за осуждение Трампа. Он первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.

По второй статье обвинения в деле импичмента - препятствование Конгрессу - за "виновен" проголосовали 47 сенаторов, против - 53.

Сенатор Ромни, который проголосовал за осуждение Трампа по обвинению в злоупотреблении служебным положением, проголосовал за его оправдание по второй статье.

Таким образом Трампа полностью оправдали.

Голосование в Сенате США было поименным и транслировалось в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что защита Трампа предоставила обратные доводы заявления Болтона об Украине.