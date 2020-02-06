П'ятьох людей і сам корабель з наркотиками затримали

Рекордну партію кокаїну затримали в Кот-д'Івуарі. Місцеві морські патрульні вилучили 411 кілограмів наркотику. Ще тиждень тому неподалік узбережжя помітили підозріле судно під іспанським прапором. А за кілька днів потому - товар із нього перевантажили на менший човен.

П'ятьох людей і сам корабель з наркотиками затримали. Куди дилери планували доставити пакунки - невідомо. Останнім часом через порти Кот-д'Івуару дедалі частіше переправляють наркотики з Південної Америки до Європи.