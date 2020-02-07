Лайнер на карантині у Японії: кількість хворих на коронавірус зростає [ Редактировать ]
Збільшилась кількість хворих на коронавірус серед пасажирів круїзного лайнера, що стоїть на карантині у Японії. Недугу виявили вже у 41 людини. Про це повідомила темтешня влада.
Усі заражені - пасажири судна, члени екіпапажу здорові. Більшість хворих - люди віком від 70 до 80 років. Раніше в українському МЗС повідомили - на борту лайнера 25 українців. Серед них інфікованих немає.
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