Володимир Зеленський здійснить візит до Італії [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснить візит до Італії. Заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та прем'єр-міністром Джузеппе Конте.
Завтра Зеленський відвідає Ватикан. Передбачена аудієнція президента у Папи Римського Франциска.
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