У Канаді зійшов із рейок потяг з нафтою. Перекинулися і спалахнули близько 30-ти вагонів. Інформації про постраждалих і жертв поки що немає.

Поліція закрила прилеглу автотрасу, а жителів села, неподалік якого стався інцидент, евакуювали. На місці працюють пожежники і аварійно-рятувальні служби.