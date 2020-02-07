У Канаді зійшов із рейок потяг з нафтою [ Редактировать ]
У Канаді зійшов із рейок потяг з нафтою. Перекинулися і спалахнули близько 30-ти вагонів. Інформації про постраждалих і жертв поки що немає.
Поліція закрила прилеглу автотрасу, а жителів села, неподалік якого стався інцидент, евакуювали. На місці працюють пожежники і аварійно-рятувальні служби.
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