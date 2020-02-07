У Єрусалимі озброєний палестинець напав на поліцейського [ Редактировать ]
Озброєний палестинець напав на поліцейського в Єрусалимі. Правоохоронець відбувся легким пораненням, а зловмисника застрелили. Це другий теракт за день в Ізраїлі, напередодні нападник збив на авто 14 військових новобранців. Ескалацію насильства спровокувало оголошення умов "угоди століття" від американського президента Дональда Трампа.
Мирний план Вашингтона передбачає суттєві фінансові інвестиції у палестинську автономію, - в обмін на відмову від територіальних претензій. Палестинські лідери цю пропозицію відкинули.
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