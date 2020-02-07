Озброєний палестинець напав на поліцейського в Єрусалимі. Правоохоронець відбувся легким пораненням, а зловмисника застрелили. Це другий теракт за день в Ізраїлі, напередодні нападник збив на авто 14 військових новобранців. Ескалацію насильства спровокувало оголошення умов "угоди століття" від американського президента Дональда Трампа.

Мирний план Вашингтона передбачає суттєві фінансові інвестиції у палестинську автономію, - в обмін на відмову від територіальних претензій. Палестинські лідери цю пропозицію відкинули.