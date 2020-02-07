203 населених пункти у восьми регіонах досі знеструмлені в результаті негоди. Через сильний вітер та опади найбільше постраждали Одеська, Херсонська та Дніпропетровська області - звітують у ДСНС.

У відомстві зазначили, що рух транспорту на головних магістралях країни забезпечено. Відсьогодні циклон почне відступати - прогнозують синоптики. А після вихідних знову очікують на потепління.