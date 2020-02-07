Вашингтон визначився з кандидатурою свого посла в Україні. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Нове призначення керівника дипмісії він обговорював з держсекретарем США Майком Помпео - під час його візиту в Київ. Прізвище обранця міністр не назвав, але запевнив, що його кандидатура влаштовує Київ. Тепер її ще має затвердити американський Сенат.