Вашингтон визначився з кандидатурою свого посла в Україні [ Редактировать ]
Вашингтон визначився з кандидатурою свого посла в Україні. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Нове призначення керівника дипмісії він обговорював з держсекретарем США Майком Помпео - під час його візиту в Київ. Прізвище обранця міністр не назвав, але запевнив, що його кандидатура влаштовує Київ. Тепер її ще має затвердити американський Сенат.
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