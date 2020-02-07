У темряві та холоді. Другий місяць поспіль замерзають переселенці з окупованих територій, які понад 5 років живуть у столичному пансіонаті "Джерело". У них немає ні опалення, ні гарячої води, а під новий рік вимкнули ще й електроенергію. Усе через скандал, що точиться з 2017 року між біженцями та власником будівлі. Люди переконані: їх намагаються вижити із помешкання. У ситуації розбиралася Катерина Сривкова.

"Самое теплое место - тут. Потому что дома холодно, что пар со рта идет".

Так змушені виживати мешканці пансіонату "Джерело". Готувати їжу доводиться на вогнищі, а грітися біля буржуйки. У кімнатах вночі температура падає до нуля.

"Грелка, одеяло, шапка, куртка".

"С 28 декабря мы живем без света. Есть только вода. МЧС месяц поддерживал нас, спасибо им большое, мы могли греться, могли приготовить кушать. Но ровно через месяц они уехали. Вот вторая неделя пошла, как мы сидим без света", - говорить Ірина Фомічова, переселенка, жителька Луганської області.

Родини, які мусили полишити рідні домівки на окупованих територіях, - живуть тут з 2014. Три роки тому у пансіонату, який належав Київводоканалу, - з'явився новий власник. Відтоді мешканців "Джерела" намагаються виселити одного разу для цього навіть найняли людей.

А нині посеред зими, пансіонат знестрУмили. В енергокомпанії, яка обслуговує заклад, нам повідомили - світло вимкнули за рішенням суду через аварійний стан електромереж. Відновлять постачання, якщо усунуть усі порушення, а цим має займатися власник будівлі. Мешканці кажуть: жодних робіт ніхто не проводить. Ми зв'язалися із власником "Джерела", втім, спілкуватися із журналістами він не забажав.

"Є офіційна сторінка пансіонату "Джерело". Там уся інформація передбачена. От звідти і беріть інформацію. - Ви коментувати не хочете, так? - Я вам ще раз кажу, що ви усю інформацію можете взяти з офіційної сторінки", - говорить В'ячеслав Гомонай, власник пансіонату "Джерело".

У Міністерстві у справах ветеранів запевняють: для усіх пожильців "Джерела" шукають нове приміщення. Є різні варіанти, втім, не всі погоджуються на запропоновані умови.

"Ми розселили 32 людини, ми розселил поки що їх в "Київпастранс", вони надали нам 10 кімнат у гуртожитку. І 43 людини знайшли самостійно житло. Ми зібрали усю інформацію з областей, ми надали в "Джерело". Ми показали різні місця, це місця як у Києві, також є місця по всій Україні. На жаль, не всі захотіли їхати. Ми будемо надалі пропонувати їм різне житло", - говорить Руслан Калінін, заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

А поки чиновники вирішують, змерзлим людям доводиться збирати речі. Хоча куди подітися не знають.

"Собираем коробки свои, то, что нажито за 5 лет. Потому что здесь можно погибнуть", - говорить Лівія, переселенка, жителька Луганська.