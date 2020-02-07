За останні 30 років в Україні зникло 10 тисяч річок. Такі дані опублікували екоактивісти. Чи справді водні ресурси вичерпуються - з'ясовувала Анастасія Старовойт.

Це - річка Ірпінь, що на Київщині. Її притік, порівняно із минулим роком, зменшився більш ніж вдвічі.

"От в цьому місці, де ми зараз знаходимося річка приток по річці йде порядка 3 метрів кубічних за секунду, в минулому році десь було кубів 7", - говорить Микола Урупа, начальник басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра.

Аби тримати рівень води у водоймі час від часу його підвищують штучно.

"Потрібно щоби річка протікала, була в неї течія, то ми скидаємо з резерва буває 2 мільйона кубометрів води. Для того, щоб проточність по річці йшла", - говорить Микола Урупа, начальник басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра.

Фахівці запевняють: зменшення води до зникнення річки не призводить. У посушливі роки - це нормальне явище.

"Річка зникнути не може, тому що русло все рівно залишиться. І в нас малі річки є, де такі 5 кілометрів, 7 кілометрів довжина ібувають такі періоди, що дійсно русло залишається, а води в ньому немає. Но річка то є і пройде який певний час, коли будуть великі опади - все рівно це русло буде наповнене водою", - говорить Микола Урупа, начальник басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра.

У Держводагентстві розповідають: дані про зникнення 10 тисяч річок за останні 30 років більше схожі на міф, - адже за радянських часів водойми навіть не рахували. Статистику почали вести з 2014 і лише по річках, площа водозбору яких - понад 10 квадратних кілометрів.

"В нас існує геопортал, де є статистика по водним об'єктам. По річкам - їх там 3200. Водосховища в нас пораховані - їх понад 1100, а зі ставками інформація постійно міняється. Є маловодні роки, є багатоводні, якісь річки дійсно за рахунок антропогенного впливу людини зазнають змін, деякі можуть там дуже маленькі струмки, потічки зникати скажімо там через відсутність опадів, або скажем через діяльність людини", - говорить Михайло Хорєв, Перший заступник Голови Держводагентства.

І якщо після засухи водойма відновитися зможе, то після, скажімо, шкідливих відходів - навряд.

"Оце, що на дні річки находиться - виявили ртуть, миш'як, фосфор і ще почті ціла таблиця Мендєлєєва", - говорить Олександр, місцевий житель.

Тож фахівці чекають сприятливих погодних умов і закликають людей самим не знищувати природу.