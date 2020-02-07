Стрельба в Мукачево: Зеленского просят ввести Нацгвардию [ Редактировать ]
Мукачевский городской совет обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому о вводе в город Национальную гвардию Украины. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Mukachevo.net.
Известно, что просьба связана с сегодняшней стрельбой в городе.
Городской совет также просит сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.
Мукачевский горсовет вынужден обратиться к Вам (Владимиру Зеленскому, - ред.) за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с ранениями , - говорится в сообщении.
Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные "разборки", в горсовете считают профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции.
Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предотвращению правонарушений свелась к бумажным отчетам - отмечается в обращении.
Напомним, в пятницу, 7 февраля, в Мукачево около 10 утра неизвестный открыл огонь на улице. Мужчина стрелял в двоих человек, один з них находится в реанимации.
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