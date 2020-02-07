В Мукачево мужчина открыл стрельбу по прохожим (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, в Мукачево около 10 утра неизвестный открыл огонь на улице. Мужчина стрелял в двоих человек, один з них находится в реанимации. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.
"В 09.50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении", - сообщила полиция области.
Местный журналист Виталий Глагола написал в соцсетях, что пострадавшим оказался заместитель директора филии "Кировского спецкарьера".
"Самого Артура и его телохранителя ранил. Детали перестрелки позже - написал журналист на своей странице в Facebook.
Он также добавил, что Пашкуляк получил ранение в плечо. У охранника - ранение в область таза. Он находится в реанимации Мукачевской ЦРБ в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.
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