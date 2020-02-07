В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький та радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак подискутували на актуальні теми.

Отже, якщо Верховна Рада таки проголосує земельну реформу, то як не допустити розквіт шахрайства із земельними ділянками? Що потрібно зробити, щоб у людей просто не вкрали їхню власність?

Олексій Мушак: Почнемо з простих речей: люди повинні подивитися в держземкадастрі, чи є там їхня ділянка. Якщо є - це добре, ви захищені, якщо немає - вам треба внести ці данні. Проблеми існують, проте, подивившись на реальність, за місяць було одне рейдерське захоплення, динаміка впала. Підготовка до ринку землі іде, приступність зменшується.

Поки у Верховній Раді прогноз такий - фінальне голосування щодо земельної реформи може бути і навесні ближче до квітня. Чи є у суспільстві потенціал для протестів проти земельної реформи протягом такого тривалого часу?

Андрій Білецький: Потенціал є, протести будуть поширюватися. Село зараз проти відкриття ринку землі в тому вигляді, якому воно є.

Що буде з українськими агрокомпаніями, які вже працюють? Правда ж у тому, що в Україні вже є великі підприємства з банками землі у сотні, а то й десятки тисяч гектарів, і они вважають цю землю своєю власністю. Як вплине реформа на їхню діяльність?

Олексій Мушак: Агрохолдиги будуть зменшуватися в земельному масиви. Вони не зможуть викупити всю замлю, тому що у них велика заборгованість.

Якщо земельну реформу таки ухвалять, що робитиме народ?

Андрій Білецький: Люди будуть боротися за відміну закону.