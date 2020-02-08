Два горно-обогатительных комбината, принадлежащих предпринимателю Дмитрию Фирташу продемонстрировали значительный рост по итогам 2019 года.



Об это стало известно сегодня из пресс-релиза, распространенного Group DF.



"Горно-обогатительные комбинаты "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК", входящие в титановый бизнес Group DF, увеличили на 13,7% добычу ильменитовой руды (с 2,8 млн. м.3 – в 2018 году до 3,2 млн. м.3 – в 2019 г.). Также в 2019 году на 7,2% вырос объем выпуска ильменитового концентрата (TiO2) (со 140 тыс. тонн в 2018 г до 150 тыс. тонн. в 2019 году)", – говорится в сообщении.



Увеличение объемов производства двумя предприятиями дало эффект. Прежде всего для Житомирской области, где находятся ГОКи. "Налоговые отчисления и сборы предприятий в бюджеты различных уровней увеличились на 60% и составили более 100,1 млн грн", -сказано в пресс-релизе.



Кроме того, средняя заработная плата на комбинатах Дмитрия Фирташа за год выросла на 7%.

"Производственные планы выполнены, акционер продолжает инвестировать в наши предприятия. Мы продолжаем уверенно расти. Рост, которого мы достигли в 2019 году, в том числе, связан с введением в эксплуатацию новой современной доводочной фабрики на Междуреченском ГОКе. Это позволило нашим комбинатам снизить производственные риски и дало возможность бизнесу стать более устойчивым, – цитируется в релизе Дмитрий Голик директор Междуреченского ГОКа.



Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа ("Междуреченский ГОК" и "Валки-Ильменит" ((оба - Житомирская обл.)) и два строящихся ГОКа ("Стремигородский ГОК" (Житомирская обл.) и "Мотроновский ГОК" (Днепропетровская обл.).



По словам Олега Арестархова, директора по коммуникациям Group DF Дмитрий Фирташ продолжает развивать добывающий бизнес и инвестировать в него. "В доводочную фабрику на Междуреченском ГОКе было инвестировано 7 млн. долларов. Фабрика работает и способна перерабатывать 250 тыс. тонн чернового концентрата в год. В тот же "Мотроновский ГОК" совокупно вложено порядка $130 млн, инвестиции в "Стремигородский ГОК" меньше, но тоже значительные. Чуть больше 100 миллионов гривен. Акционер очень хорошо знает этот бизнес, вкладывает в него деньги и что не мало важно создает новые рабочие места", – говорит Арестархов.