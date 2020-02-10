На Дніпропетровщині через отруєну воду зачиняють дитсадки та школи [ Редактировать ]
У райцентрі Апостолове, на Дніпропетровщині зачинили дитячі садки та школи. Через отруєну воду. У водосховищі неподалік від Дніпровського водозабору, поряд з селом Грушівка, виявили значну дозу пестицидів. Рівень небезпечних речовин двічі перевищує норму.
Жителям Апостолова рекомендовано обмежити вживання води з водогону. Причини забруднення вже з'ясовують правоохоронці.
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