Весной 2020 года в киевском метрополитене на некоторых станциях метро заработает 4G. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Все технические аспекты с метрополитеном уже согласованы, кроме того операторам предоставили необходимую техническую документацию.

В свою очередь, украинские операторы уже завезли в страну все необходимое оборудование для построения сети и ожидают начала выполнения монтажных работ в метро.

Интернет появится на следующих станциях метро:

"Академгородок"

"Житомирская"

"Святошин"

"Сырец"

"Дорогожичи"

"Героев Днепра"

"Минская"

"Оболонь".

На всех остальных станциях интернет появится в конце 2020 - начале 2021 года.

Отметим, что покрытие 4G до сих пор является недоступным в некоторых регионах Украины. Тем не менее, власти уверяют, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.