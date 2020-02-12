В киевском метро заработает 4G [ Редактировать ]
Весной 2020 года в киевском метрополитене на некоторых станциях метро заработает 4G. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Все технические аспекты с метрополитеном уже согласованы, кроме того операторам предоставили необходимую техническую документацию.
В свою очередь, украинские операторы уже завезли в страну все необходимое оборудование для построения сети и ожидают начала выполнения монтажных работ в метро.
Интернет появится на следующих станциях метро:
- "Академгородок"
- "Житомирская"
- "Святошин"
- "Сырец"
- "Дорогожичи"
- "Героев Днепра"
- "Минская"
- "Оболонь".
На всех остальных станциях интернет появится в конце 2020 - начале 2021 года.
Отметим, что покрытие 4G до сих пор является недоступным в некоторых регионах Украины. Тем не менее, власти уверяют, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.
по теме
Сотрудники метро вышли на работу в масках и встревожили пассажиров
В среду, 12 февраля, работники столичного метрополитена взволновали жителей города тем, что весь персонал с самого утро ходил в марлевых повязках
Игорный бизнес: суд заблокировал доступ к ряду сайтов
Среди заблокированных сайтов онлайн площадки букмекерских контор Favorit, Parimatch и других в связи с обвинением в занятии игорным бизнесом
В армии введут электронные военные билеты
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в армии введут электронные военные билеты
В Україні представили мобільний додаток "Дія"
Тепер державні послуги можна буде отримувати онлайн за допомогою смартфона - що являє собою новий додаток, та хто вже зараз може ним користуватися?
В Facebook произошел глобальный сбой
Во вторник, 4 февраля, в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой