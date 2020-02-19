Рішення про це ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну

Тим часом у Кабміні сьогодні вирішили, що виплатять учасникам бойових дій та жертвам нацистських переслідувань майже півтора мільярда гривень компенсацій. Рішення про це ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну.

Понад мільйон українців отримають одноразову виплату від п'ятисот сімдесяти гривень до чотирьох тисяч.

За словами прем'єра Олексія Гончарука, це на 7% більше, ніж торік. Серед інших ініціатив - вирішили переобладнати та реконструювати приймальні відділення майже у двохстах лікарнях.