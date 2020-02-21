Не піддаватися провокаціям, усе під контролем, уряд гарантує безпеку, - запевняв сьогодні депутатів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Значну частину свого виступу він присвятив інциденту в Нових Санжарах і ситуації щодо захисту від коронавірусу в Україні загалом.

Звіт глави уряду слухала і наша кореспондентка Ксенія Барвіненко.

Вчорашній сутички в нових Нових Санжарах не відпускають нардепів в парламенті і сьогодні. Попри довгоочікуваний звіт Уряду, у обранців топ-тема - евакуація громадян з Уханя. Парламениарі дорікають урядовцям за їхні провали в інформаційній кампанії, адже саме через слабке інформування суспільства і про вірус, і про процес евакуації - сталися протести та сутички в регіонах.

"Чому не була комунікація з людьми? Заклад знаходиться в селищі, там поряд житлові будинки! Чому з людьми ніхто не працював? Яка буде довіра до Уряду, якщо елементарну ситуацію довели до абсурду!"

"Вина на те що відбувалося лежить на уряді України, повністю провалена комунікація з людьми. Міністерство здоров'я не донесло українцям про те, що буде відбуватися!"

"Україна знаходиться в стані інформаційної війни. Є дуже багато суб'єктів і ззовні і з середини, які хочуть дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку. Ми зважили всі "за" і "проти" і прийняли рішення, яке було прийняте. З міркувань безпеки. Ми, дійсно, не розголошували до фактичного прибуття людей - місце їх розміщення і місце їх дислокації".

Відзвітував очільник уряду і за всію роботу Кабміну. Попри те, що на підготовку цього звіту, зокрема на презентацію та сайти, витратили понад 80 тисяч гривень, жодних слайдів не продемонстрували. Усі досягнення - на словах. За словами Гончарука, за час роботи уряду вдалося зменшити видатки на утримання державних органів та викорінили корупцію на топ рівні, зокрема в Кабміні, Парламенті та Офісі президента. На думку у Гончарука українська економіка невпинно зростає, як і довіра міжнародних партнерів. Окреслив прем'єр і плани на цей рік.

"Потрібно передавати максимальну частину економіки приватному власнику - це шлях який ми задекларували і яким йдемо. До нового року ми передали для приватизації більше 500 об'єктів - більше ніж за 10 років до цього. Підготували до передачі ще кілька сотень об’єктів", - заявив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Та попри гучні заяви прем'єра, нардепи залишилися незадоволені звітом. Кажуть: це навіть звітом не можна назвати, адже ні концертних цифр ні прикладів урядовці не надали.