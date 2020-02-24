Культовий американській сітком "Друзі" повертається на екрани [ Редактировать ]
Культовий американській сітком "Друзі" повертається на екрани. У травні в ефір вийде один епізод серіалу. Про це повідомили у компанії, якій належать права на трансляцію. Відомо, що спеціальний епізод відзнімуть без сценарію - у форматі ток-шоу між друзями.
Інформацію також підтвердила акторка Дженніфер Еністон, яка у серіалі грає Рейчел. У шоу з'являться усі головні персонажі. Нагадаю, сітком "Друзі" виходив в ефір з 94 по 2004 роки. Він вважається одним з найпопулярніших в історії.
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