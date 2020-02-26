Президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Криму. Американський лідер пояснив: Москва, її дії та політика ставлять під загрозу національну безпеку та зовнішню політику Сполучених Штатів. У документі зазначено, що поведінка Росії, зокрема анексія Криму та агресія на Донбасі й далі підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру та суверенітету.