Анексія Криму: Дональд Трамп продовжив антиросійські санкції [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Криму. Американський лідер пояснив: Москва, її дії та політика ставлять під загрозу національну безпеку та зовнішню політику Сполучених Штатів. У документі зазначено, що поведінка Росії, зокрема анексія Криму та агресія на Донбасі й далі підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру та суверенітету.
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