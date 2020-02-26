На трассе Киев-Чоп в ДТП попали 6 авто, пострадал ребенок [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло авария с участием 6 автомобилей. Об этом сообщает местная полиция.
Как установили правоохранители, водитель грузовика DAF столкнулся с автомобилем Renault Logan, который в свою очередь въехал в автобус "БАЗ", ехавший впереди. После столкновения, автобус въехал в автомобиль Ford Kuga, что повлекло столкновение Ford и Volkswagen Sharan.
В результате масштабного автомобильного происшествия пострадали водитель Renault, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля Fiat.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание - ограничение свободы сроком до 3 лет.
Напомним, в Германии произошла жуткая авария, автомобиль влетел в толпу на карнавале. Пострадали около 30 человек. Водителя автомобиля задержали. На вид ему оказалось от 20 до 30 лет. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.
по теме
В Мариуполе автобус с людьми "влетел" в остановку
Во вторник, 18 февраля, в Мариуполе маршрутка "влетела" в остановку
В России автобус попал в серьезное ДТП: погибли 8 украинцев
В четверг, 13 февраля, в Псковской области России произошло серьезное ДТП
Смертельное ДТП с украинцами в России: установлены личности погибших
В пятницу, 14 февраля, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев рассказал, что установлены личности восьми жертв аварии в Псковской области
Моторошна ДТП у Росіїї: загинули вісім українців
Вісім людей загинули через зіткнення мікроавтобуса з ваговозом на трасі в Псковській області, що в Росії
В Одессе столкнулось 5 автомобилей, есть пострадавшие
В среду, 12 февраля, в Одессе в результате ДТП столкнулись пять автомобилей