В среду, 26 февраля, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло авария с участием 6 автомобилей. Об этом сообщает местная полиция.

Как установили правоохранители, водитель грузовика DAF столкнулся с автомобилем Renault Logan, который в свою очередь въехал в автобус "БАЗ", ехавший впереди. После столкновения, автобус въехал в автомобиль Ford Kuga, что повлекло столкновение Ford и Volkswagen Sharan.

В результате масштабного автомобильного происшествия пострадали водитель Renault, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля Fiat.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в Германии произошла жуткая авария, автомобиль влетел в толпу на карнавале. Пострадали около 30 человек. Водителя автомобиля задержали. На вид ему оказалось от 20 до 30 лет. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.