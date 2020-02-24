В Германии авто "влетело" в толпу людей во время карнавала [ Редактировать ]
В понедельник, 24 февраля, в Германии, в Фолькмарзене, неизвестный влетел в толпу во время карнавала. Об этом сообщает Telegram-кагал "раньше всех. Ну почти".
Также появились первые кадры с места происшествия.
"15 человек ранены, нападавший задержан", - заявили в полиции.
Ранее мы писали о том, что в Мариуполе маршрутка "влетела" в остановку общественного транспорта с людьми, в результате чего пострадали три человека.
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