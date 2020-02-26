В марте 2020 года украинцев ожидает 21 рабочий день. Отдыхать жители страны будут целых 9 дней. В Украине будет один государственный выходной день - 8 марта (воскресенье), который переносится на понедельник - 9 марта.

В этом месяце также будет много других праздников.

Список праздников в марте:

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

3 марта - Всемирный день писателя

8 марта - Международный женский день

9 марта - Международный день диджея

9 марта - День землеустроителя

15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей

17 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

21 марта - Всемирный день поэзии

21 марта - Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации

21 марта - Международный день кукольника

22 марта - Всемирный день водных ресурсов

22 марта - День таксиста

23 марта - Всемирный метеорологический день

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза

25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта - День Службы безопасности Украины

26 марта - День Внутренних войск МВД Украины

27 марта - Международный день театра

Смотрите также, когда в Украине отмечают Прощеное воскресенье в 2020 году.