Праздники и выходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В марте 2020 года украинцев ожидает 21 рабочий день. Отдыхать жители страны будут целых 9 дней. В Украине будет один государственный выходной день - 8 марта (воскресенье), который переносится на понедельник - 9 марта.
В этом месяце также будет много других праздников.
Список праздников в марте:
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта - Всемирный день писателя
- 8 марта - Международный женский день
- 9 марта - Международный день диджея
- 9 марта - День землеустроителя
- 15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей
- 17 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
- 21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
- 21 марта - Всемирный день поэзии
- 21 марта - Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации
- 21 марта - Международный день кукольника
- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов
- 22 марта - День таксиста
- 23 марта - Всемирный метеорологический день
- 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза
- 25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
- 25 марта - День Службы безопасности Украины
- 26 марта - День Внутренних войск МВД Украины
- 27 марта - Международный день театра
Смотрите также, когда в Украине отмечают Прощеное воскресенье в 2020 году.
по теме
Необычные подарки на 8 марта: как устроить прекрасный весенний праздник и не разориться
Букет мимоз и коробка конфет уже давно не приводят вашу любимую женщину в восторг?
Сретение Господне: что категорически запрещено делать
В субботу, 15 февраля, в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение Господне
Приметы на 13 февраля: что категорически запрещено делать
В четверг, 12 февраля, православные люди чтят память святого Никиты Печерского
Приметы на 7 февраля: что категорически запрещено делать
В пятницу, 7 февраля, православные люди отмечают День святителя Григория Богослова
Когда Прощеное воскресенье в 2020 году
Каждый год перед первым днем Великого поста в Украине отмечают Прощеное воскресенье