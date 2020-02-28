Заручники медреформи: у Черкасах хворим на діабет припинили видавати безплатний інсулін [ Редактировать ]
У Черкасах від початку тижня хворим на діабет припинили видавати безплатний інсулін. Причина - нестача державного фінансування. На цей рік Черкаси отримали лише 2 мільйони гривень з необхідних 14. Ситуація патова, - кажуть у профільному департаменті. І як з неї вийти, посадовці не знають.
Зазвичай під кабінетом ендокринолога завжди людно. Пацієнти здебільшого приходять до лікаря по рецепт на інсулін. Та в коридорі майже нікого, а на дверях кабінету від понеділка - промовиста табличка: "Інсуліну немає". У пані Тамари діабет уже понад 10 років, інсулін вона колить собі двічі на день.
"В мене залишився інсулін на тиждень і далі його немає. Це життєва необхідність, якщо я не буду колоти інсулін, то мене не буде", - говорить Тамара Рудницька, пацієнтка ендокринолога.
Інсулінозалежних пацієнтів у ендокринолога Тетяни Глизь - аж 600, і кожен отримує рецепт на безплатні ліки. Та замість рецепта людям тепер показує лист з міського департаменту охорони здоров'я. У ньому медиків просять тимчасово припинити видавати безплатний інсулін. Тепер рецепти вона виписує лише в кричущих випадках.
"Двоє людей звернулися до управління - один чоловік операцію робив, то йому дозволили виписати рецепт. Ось скарга від Шамраїної надійшла, що в неї немає інсуліну, вона якраз 25 саме зверталась", - говорить Тетяна Глизь, лікар-ендокринолог.
Щоб вижити, людям доводиться інсулін купувати, а це не дешево. Ціна одного картриджа - від 800 гривень.
"Трошки купляють, але не багато. Не багато людей купляє. Ждуть, може ж будуть уже відпускати".
У міському департаменті охорони здоров'я вже називають ситуацію патовою. Раніше інсулін закуповували коштом цільової державної субвенції, та з першого квітня ці функції мають перейти Національній службі здоров'я. Проте там попередили: фінансувати закупівлю інсуліну зможуть лише із жовтня. А на цей період місцеві бюджети мають знайти гроші самостійно.
"Наша потреба до кінця року 14 мільйонів - прийшло лише 2 мільйони. Тому мова про потребу може йти про 12 мільйонів", - наголосив Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського МВК.
Просити надати ці кошти профільний департамент планує на найближчій сесії міськради - вона відбудеться на початку березня. А посадовці вже домовилися з власниками аптек, щоб видавати інсулін поки що в борг.
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