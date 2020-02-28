В 2020 году в Украине значительно подорожает высшее образование [ Редактировать ]
В Украине в 2020 году увеличат плату за обучение для студентов-контрактников более тридцати специальностей. Об этом пишет investor.ua.
"За четыре месяца до старта вступительной кампании 2020 года, украинским абитуриентам, которые планируют поступать в высшие учебные заведения на контракт, правительство решило увеличить стоимость обучения", - говорится в сообщении.
Повышение платы за обучение коснется студентов-контрактников 31 из более 120 специальностей. В частности, больше будут платить студенты специальностей: филология, экономика, политология, психология, социология, журналистика, менеджмент, маркетинг, учет и налогообложение, право, международные отношения, медицина, ветеринария и других.
"Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет ", - заявил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.
Сообщается, что в 2020 году стоимость контракта должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника без учета стипендии. В 2021 году - не менее 70%, и в 2022 - не менее 80%.
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