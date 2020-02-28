Дружили, торгували, домовлялися, а тепер опинилися на межі війни. Туреччина погрожує Росії тяжкими наслідками після вчорашнього зіткнення в Сирії, у якому більше як 30 турецьких військовиків загинули, ще десятки поранені. Москва заперечує свою провину і навіть висловила... співчуття Туреччині. Однак президент Ердоган цьому не вірить.

Що ж далі? І чи підтримає Туреччину НАТО? Анкара вже звернулася по допомогу до організації. Мої колеги продовжать тему.

Поки що так і не зрозуміло, хто бомбардував колону турецького війська - сирійці чи росіяни. Відомо лише, що авіація Федерації в цьому районі діє дуже активно. Результати нальоту важкі - підбита техніка, кілька десятків загиблих турецьких вояків. Анкара відреагувала блискавично: по всій лінії зіткнення турки відкрили ураганний вогонь по позиціях армії Асада.

"Наліт відбувся, попри те, що розташування наших військ було заздалегідь узгоджене з російськими офіційними особами на місцях. На жаль, атака тривала і після того, як ми повідомили про перший удар", - говорить Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини.

Звичні епітети, на кшталт "тривожна"чи "напружена" для опису ситуації в Ідлібі не підходять. Там справжня катастрофа. Більшість населених пунктів не просто зруйновані, а стерті з лиця землі! Кількість біженців лише за останні дні вимірюють сотнями тисяч. А загалом їх там - понад три мільйони.

"Люди - у жахливих умовах. Багато хто йде пішки або пересувається в кузовах вантажівок за температури нижче нуля, під дощем і снігом. Вони рухаються у велелюдніші райони - сподіваються, що там будуть у більшій безпеці. Але в Ідлібі ніде не безпечно! Майже 50 тисяч людей живуть просто неба. Я отримую щоденні повідомлення про дітлахів, які помирають від холоду", - говорить Марк Локок, заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань.

Наступ сирійських військ у Ідлібі попервах розвивався успішно. Це - останній анклав повстанців, знищивши який, Дамаск міг би святкувати перемогу. Та в останній момент колони армії Асада вперлися в позиції турків. Анкара проводить там воєнну операцію з встановлення буферної зони. Офіційно, у такий спосіб турки намагаються контролювати і стримувати потік біженців із Сирії. А насправді хочуть відтіснити курдські загони. Після перших обстрілів своїх постів сирійцями, турецька армія почала відповідати - і між військами Асада й Ердогана почалася справжня битва. Спроба втручання Москви, яка хотіла домовитися з Анкарою - провалилася.

"В последние недели происходят бои между сирийскими войсками и поддерживающими их группировками против турецких войск. В том числе были сбиты два сирийских вертолета, и один турецкий вертолет. Происходят взаимные обстрелы с применением танков и артиллерии. Заодно во всем этом замешаны также российские войска, которые там находятся и помогают сирийскому режиму", - вважає Марк Бабот, військовий експерт.

Вузол зав'язався винятково складний. Дамаск - лютує. Майже отримана перемога над повстанцями вислизає з рук, а перемога над турецьким контингентом - малоймовірна. Сирійська армія надто слабка. Росія ув'язуватися в конфлікт із Туреччиною теж боїться - її контингент замалий. До того ж Туреччина член НАТО і подальше загострення загрожує Глобальним конфліктом.

"НАТОо засуджує подальші невибіркові удари з повітря сирійським режимом і Росією в провінції Ідліб. Я закликаю їх припинити наступ, поважати міжнародне право і підтримати зусилля США щодо мирного врегулювання. Це небезпечна ситуація, і ми наполегливо закликаємо негайно повернутися до припинення вогню від 2018 року, щоб уникнути подальшого погіршення і без того жахливої гуманітарної ситуації в регіоні", - говорить Дженс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Туреччина зараз перекидає до кордону з Сирією додаткові частини з бронетехнікою. У країні готуються оголосити воєнний стан, який дасть Ердогану виняткові права.

У разі початку повномасштабного конфлікту між Росією і Туреччиною, в Анкарт є вбивчий козир - протоки! Якщо Туреччина блокує Босфор та Дарданели, а заразом і свій повітряний простір, російське угруповання в Сирії опиниться відрізаним від забезпечення. Доправляти туди вантажі доведеться лише повітрям, але й це лише кільцевим шляхом - через Іран.

Окрім того, турки погрожують відкрити кордон з Євросоюзом і пустити туди біженців із Сирії, а це мільйони людей. Тим часом повстанці перейшли в контрнаступ і відбили стратегічно важливе місто Серакіб. Але найскладніше - цивільним. Їх на вузькому п'ятачку Ідліба мільйони. Немає ні їжі, ні води, ні ліків. І бігти нема куди, бо вся територія Ідліба зараз - це суцільне поле бою.