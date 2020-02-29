Захистити аграріїв. Українські фермери закликають владу запровадити нові обмеження на імпорт мінеральних добрив та сировини. Чим іноземна продукція загрожує Україні?

На ринку мінеральних добрив головним конкурентом українських виробників є Росія. Сусідня держава має недорогий газ (це головна сировина для такої продукції) - а отже, може експортувати добрива за вартістю вдвічі дешевшою. За таких умов вітчизняні заводи ледь не зупинилися, а російські виробники, тим часом, почали нав'язувати українським аграріям завищені ціни.

"Украинским производителям конкурировать с производителем российским очень сложно. По этому, все защитные меры надо рассматривать, принимать и внедрять", - наголосив Степан Кімінчиджи заступник директора ПАТ "Одеський припортовий завод".

Щоб захистити внутрішній ринок, торік Україна запровадила ембарго на російські добрива. Та Федерація свою продукцію почала постачати обхідними шляхами через інші країни - приміром, Білорусь. Тож тепер представники хімічної галузі кажуть: треба вдаватися до нових обмежень. Наприклад, квоти на поставляння тих чи інших речовин.

"Мы подсчитали, что, допустим, можем фосфорных удобрений произвести порядка 50 процентов для общего рынка. 40-50 процентов оставили за своими предприятиями, остальное - квоты: предлагаем на весь мир!", - наголосив Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України.

Ці виклики аграрії разом із хіміками обговорили на зустрічі в Одесі. Фермери зазначили: через природні умови з кожним роком їм треба вносити щораз більше добрива у ґрунт. Водночас, імпортери погрожують високими цінами на продукцію. Тож закликають захистити вітчизняне виробництво.

"Безумовно, надзвичайно було б добре, якби була внутрішня протекціоністська політика до вітчизняного виробника, і щоб аграрій мав доступ до якісних та дешевих добрив та інших речовин", - зазначив Іван Петрів, начальник управління аграрної політики Одеської ОДА.

"Нужно поддержать своего товаропроизводителя! Почему: потому что, покупая - не важно, где удобрения - мы финансируем то государство, откуда мы покупаем его. А мы должны финансировать свое государство!", - наголосив Валерій Горощук, фермер.

Хіміки кажуть: захисні заходи працюють. Наразі вітчизняні промисловці збільшили масштаби виробництва і змогли знизити ціни на азотні добрива на 30, а іноді - на 40 відсотків. Окрім того: хімвиробники запустили програму пільгового кредитування на закупівлю вітчизняних добрив. Передусім це зацікавить дрібних фермерів, в яких власних оборотних коштів не завжди вистачає.

"Кредит на оборотные средства в любом банке Украины стоит сегодня 17-18 процентов, то по нашей программе - это будет на 5-7 процентов дешевле. Если этот срок кредита маленький, до 2-3 - то это может быть под 0.1 ставки - это реальность", - зазначив Євген Хуриленко керівник проекту Ostchem Retail.

На одеському зібранні підприємці зауважили: такі пільгові програми вже діють по всій країні. Раніше подібна зустріч відбулася в Черкасах. Як і того разу, її організувала Федерація роботодавців України.

"Если еще в этом вопросе политика государства будет не просто там такая - прямо скажем, незаметная, а будет серьезная целевая долгосрочная помощь и производителям, и помощь аграриям - это будет все то, что мы хотим. Федерация работодателей именно на это и нацелена: чтобы эти позиции отстаивать и выстраивать на долгосрочной основе", - підкреслив Костянтин Журавель, член ради Федерації роботодавців України.

Втім, величезною проблемою для вітчизняного виробника все-таки залишається прихований російський імпорт добрив. Якщо не вжити термінових заходів, уже завтра це може вдарити по флагману економіки - аграріях. Тож уже наступного тижня питання запровадження відповідних квот розглядатиме Міністерство розвитку економіки.