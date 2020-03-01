Я готов к отставке с самого начала - Пристайко [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что он готов к отставке еще с самого начала. Об этом он рассказал в интервью одного из телеканалов.
"Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке? Я готов с самого начала. Я понимаю за 25 лет своей карьеры, насколько быстро меняются министры. Готовность есть всегда", - сказал он.
Пристайко рассказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак может предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатов на пост главы министерства.
"Подбирает ли (кандидатов на должности) Андрей Ермак? Это его работа. Как глава Офиса сейчас он должен предлагать президенту. Но все-таки решение принимает окончательное Владимир Зеленский", - сказал Пристайко.
"У него (Ермака) свое видение, которое он предлагает президенту Зеленскому. Я даю понимание президенту Зеленскомус точки зрения традиционной дипломатии. Вот как раз Андрей Ермак представляет нетрадиционный… подход к внешней политике", – сказал Пристайко, отметив, что такой подход можно назвать "неортодоксальным".
Ранее сообщалось о том, что Зеленский созвал внеочередное заседание Рады.
по теме
Депутат "Слуги народа" назвала смертельный коронавирус - величайшей аферой
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сообщила, что вспышка коронавируса - это величайшая афера в мире
Данилов обсудит в Иране "проблемные вопросы"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 15−17 февраля находится в Иране
В центре Киева фуры перекрыли движение
В среду, 12 февраля, в Киеве, под здание Кабимина водители пригнали десятки фур
Осторожно у банкомата: как не стать жертвой карманников
Часто бывает так, что возле банкомата мы модем быть неосторожны
Индексация пенсий: кому поднимут выплаты
В Украине с 1 марта начинается индексация пенсий