Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что он готов к отставке еще с самого начала. Об этом он рассказал в интервью одного из телеканалов.

"Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке? Я готов с самого начала. Я понимаю за 25 лет своей карьеры, насколько быстро меняются министры. Готовность есть всегда", - сказал он.

Пристайко рассказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак может предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатов на пост главы министерства.

"Подбирает ли (кандидатов на должности) Андрей Ермак? Это его работа. Как глава Офиса сейчас он должен предлагать президенту. Но все-таки решение принимает окончательное Владимир Зеленский", - сказал Пристайко.

Читайте также Внеочередное заседание: что рассмотрят в Раде

"У него (Ермака) свое видение, которое он предлагает президенту Зеленскому. Я даю понимание президенту Зеленскомус точки зрения традиционной дипломатии. Вот как раз Андрей Ермак представляет нетрадиционный… подход к внешней политике", – сказал Пристайко, отметив, что такой подход можно назвать "неортодоксальным".