Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Об этом сообщается на сайте парламента.

Заседание Верховной Рады состоится в среду 4 марта.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента", - говорится в сообщении.

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"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - отметили на Банковой.