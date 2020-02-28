Зеленский созвал внеочередное заседание Рады [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Об этом сообщается на сайте парламента.
Заседание Верховной Рады состоится в среду 4 марта.
"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента", - говорится в сообщении.
"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - отметили на Банковой.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на три года.
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