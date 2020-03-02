Прем'єр-міністр Олексій Гончарук середи вирішив не чекати й сьогодні підбив підсумки роботи Кабміну за зимовий період. Розказав і про підготовку до можливої епідемії коронавірусу. Більше про це - Галина Якушко.

Коронавірусу в Україні немає, заспокоюють в уряді. Лікарі провели вже 8 тестів. Останні - у Києві, Івано-Франківській області та Кропивницькому. Жодна з підозр не підтвердилася. Зараз на дослідженні перебувають аналізи ще чотирьох хворих: трьох іноземців і жительки Чернівців, яка повернулася з Італії. У всіх, хто в'їжджає в Україну, продовжують перевіряти температуру. У лікарнях підготували майже 12 тисяч ліжок і дві з половиною тисячі інфекційних боксів.

"Всі чітко розуміють, якщо в нас буде поширюватися спалах, як будуть залучатися відділення інтенсивної терапії з інших відділень не обов’язково з інфекційних відділень. Ми сьогодні маємо забезпеченість апаратами для штучної вентиляції легень 63 на ліжко. це доволі високий показник", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.

Крім того, у четвер спливає термін обсервації пацієнтів, які прибули з Китаю до Нових Санжар, і людей, нарешті, мають відпустити додому. А прем'єр-міністр Олексій Гончарук сьогодні вирішив підбити підсумки роботи уряду за зимовий період. Наголошує - в Україні зменшився рівень енергоспоживання, здешевшав газ, а в лютому платіжки стали рекордно низькими. Одна з болючих тем для уряду - медреформа. Глава уряду зазначив - попри критику, впровадження другого етапу відкладати не планують. Він почнеться із 1 квітня.

"Абсолютно точно треба переглянути і фактично ми вже ухвалили це рішення - мережу опорних так званих лікарень, тому що вона планувалася досить давно без реальних розрахунків станом на п’ятницю НСЗУ, тобто національна служба здоровя отримала по всій Україні заявки і на сьогодні в нас є ну в нац службі здоровя всі необхідні цифри для того, щоб розрахувати точну модель", - говорить Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України.

Головне ж, що цікавило журналістів, - чутки про ймовірну відставку Олексія Гончарука. Прем'єр наголосив - іти з посади не збирається.

"Я жодних заяв на цю хвилину не писав, також багато знаю, чув. Очевидно в нас будуть із цього приводу консультації з президентом і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Та от тепер на коментарі від очільника уряду чекають депутати в середу прем'єр знову звітуватиме, вже в парламенті.