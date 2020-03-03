Студенти деяких українських вишів досі не отримали стипендій за лютий. Зазвичай гроші переказують до середини місяця. Коли чекати виплат? З'ясовували мої колеги.

Прикарпатський національний університет. Із п'ятнадцяти тисяч студентів, стипендію отримують трохи більше двох тисяч.

"Я знаю що зараз йдуть затримки стипендій академічної. Більшість моїх одногрупників в яких є соціальна академія - ні, не отримували", - говорить Антон Кальянов, студент Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Третьокурсник Артур з Калуша, в Івано-Франкіську винаймає помешкання. На його оплату віддає майже всю стипендію, а вона в нього тисячу триста гривень, грошей на життя - додають батьки.

"Якби я не поступав на державне, то не зміг би собі навчання дозволити, це важлива частина мого бюджету. Тобто я розраховую буквально до сотні гривень свій бюджет на місяць. Поки що нікого не питав, не панікую стараюся", - говорить Артур Крат, студент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

А ось на Буковині в Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича студенти вже почали панікувати. Навіть звернулися за роз'ясненнями до керівництва університету.

Затримка із виплатою стипендії і справді є - підтверджують у бухгалтерії Прикарпатського вишу. Нині за лютий кошти не отримали студенти університету, коледжу, а також всі аспірати. Втім, запевняють - їхньої провини в цьому немає.

"Згідно із бюджетним кодексом має бути затверджені паспорти бюджетної програми по кодах програмної класифікації видатків. І на сьогодні відсутній паспорт до нас не доведено паспорт бюджетної програми по виплаті стипендій академічної. А у нас казначейство надало лист відповідно що без паспорта бюджетної програми не приймається на обслуговування ні один платіж для виплати стипендії", - говорить Ольга Григорів, головний бухгалтер Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Паспорт програми, яка визначає кількість отримувачів стипендії по кожному вишу, мали затвердити ще до п'ятнадцятого лютого. Зробити це мало Міністерство освіти, попередньо погодивши із Мінфіном. Чому досі цього не зроблено? І чи хтось за це відповідатиме? Ми запитали в Міносвіти.

Відповідь на наш запит відомство оприлюднило в себе на офіційному сайті. Причина полягає в тому, що міністерство просто не встигло. У них зараз затверджуються десятки паспортів бюджетних програм, але обіцяють стипендії виплатити згодом.

"У зв'язку з тим, що зараз затверджуються десятки паспортів бюджетних програм, серед яких - паспорт з виплат стипендій, студенти в деяких вишах отримають кошти за лютий на місяць пізніше. МОН та Мінфін роблять все можливе, щоб паспорт бюджетної програми був затверджений уже найближчим часом".

В Міносвіти запевнили - в березні всі студенти отримають свої стипендії. Втім, чи понесе хтось відповідальність за те, що не вклався в дедлайн - відповіді на це ми так і не отримали.