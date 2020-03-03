"Синий экран смерти": обновление Windows "сломало" компьютеры [ Редактировать ]
Обновления Windows 10 привело к появлению "синего экрана смерти". Об этом сообщает Windows Latest.
Обновление KB4535996 вышло 27 февраля и не являлось обязательным. При этом Microsoft рекомендовала установить обновления, чтобы исправить ошибки предыдущей версии.
После установления обновления пользователи Windows начали сообщать о фатальных ошибках, среди которых также "синий экран смерти".
Установка апдейта не проходила до конца, вызывая сбой и перезагрузку компьютера. Другие пожаловались, что после успешной установки KB4535996 производительность их ПК ухудшилась.
Специалисты посоветовали не устанавливать проблемное обновление. Тем, кто его уже поставил - предлагают удалить его через Центр обновления Windows.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что обновление в Windows 10 назвали "адом перфекциониста". Также мы давали советы о том, как перейти на Windows 10 бесплатно после Windows 7.
по теме
Обновление "сломало" Xiaomi
Жалобы начали поступать от многих пользователей смартфонов Xiaomi Mi8
Автоматизация бизнеса с программами BAS ERP и BAS КУП. Кому они подойдут и на что обратить внимание
Программное обеспечение BAS ERP завоевывает все большую популярность на украинском рынке и уверенно движется в направлении к лидерству среди аналогичных продуктов
Поставки оружия для ВСУ: какую технику получили в Украине
Вооруженные силы Украины в 2019 году получили более 7,4 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники
"Шалімовські дні": хірурги з усієї України обговорили на конференції новітні методи лікування
Щорічна конференція "Шалімовські дні" присвячена вшануванню академіка Олександра Шалімова - його називають засновником хірургічної школи України
В Киеве презентовали систему "е-Малятко"
В пятницу, 14 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук в родильном доме №5 в Киеве презентовал комплексную услугу "е-Малятко"