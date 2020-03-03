Обновления Windows 10 привело к появлению "синего экрана смерти". Об этом сообщает Windows Latest.

Обновление KB4535996 вышло 27 февраля и не являлось обязательным. При этом Microsoft рекомендовала установить обновления, чтобы исправить ошибки предыдущей версии.

После установления обновления пользователи Windows начали сообщать о фатальных ошибках, среди которых также "синий экран смерти".

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Установка апдейта не проходила до конца, вызывая сбой и перезагрузку компьютера. Другие пожаловались, что после успешной установки KB4535996 производительность их ПК ухудшилась.

Специалисты посоветовали не устанавливать проблемное обновление. Тем, кто его уже поставил - предлагают удалить его через Центр обновления Windows.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что обновление в Windows 10 назвали "адом перфекциониста". Также мы давали советы о том, как перейти на Windows 10 бесплатно после Windows 7.