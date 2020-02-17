Обновление KB4524244 для Windows 10 вызывает серьезные сбои в работе компьютеров Источник: WCCFtech

11 февраля Microsoft выпустила обновление для Windows 10 под номером KB4524244, который призван исправить критические дыры в безопасности.

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Однако пользователи, установившие патч, столкнулись с серьезными проблемами с производительностью и серьезными ошибками в работе операционной системы.

Microsoft в срочно прекратила раздачу патча и порекомендовала удалить обновление KB4524244 тем, кто уже успел его поставить.

Проблемой оказался сбой исправления в сторонних менеджерах загрузки. Причем сбой оказался настолько серьезным, что вызывал беспричинные перезагрузки и снижение производительности компьютеров.

KB4524244 - как удалить патч

Microsoft признала наличие критических ошибок и пообещала выпустить исправленную версию в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что в основе KB4524244 лежат улучшения для системы безопасности для всех поддерживаемых на данный момент версий Windows 10: 1909, 1903, 1809 и даже 1607.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что обновление в Windows 10 назвали "адом перфекциониста". Также мы давали советы о том, как перейти на Windows 10 бесплатно после Windows 7.