В воскресенье, 23 февраля, на Бориспольском шоссе произошла жуткая авария, в которой погиб пешеход. Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснилось, иномарка Jeep выезжала на Бориспольское шоссе из Киева. Но, в этот момент мужчина выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля.

Водитель оказался гражданином Германии. Он пытался избежать аварии, но не смог. Машина остановилась через 400 метров от места ДТП.

"Скорая" прибыла на место аварии и лишь констатировала смерть. Мужчине было всего 32 года. Авария случилась прямо над подземным переходом.

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