В среду, 4 марта, в 16:07 стартовало внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Его открыл своим выступлением Владимир Зеленский.

В ходе заседания депутаты будут рассматривать некоторые законопроекты, смену премьер-министра, кадровые перестановки в Кабмине и заслушают отчет правоохранителей.

"Дорогие украинцы, я уверен, что любая власть делает шаги в пропасть, когда теряет три главные вещи: память, слух, зрение. Т.е. когда власть забывает свои обещания, перестает слышать людей, и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас. Как доказательство - мы собрались тут. Все понимают причину - деятельность Кабмина", - говори президент.

Да, это первый парламент, в котором нет коррупции. Но не воровать - мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Эта власть знает что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки.

Также президент отметил, что представители власти все-время слышат про экономический прыжок, но ощущение, что "экономика споткнулась и рискует проехаться лицом по земле".

Среди провалов Кабмина президент отметил невыполнение госбюджета, теневой бизнес на таможне, коммунальные платежи.

"Правительство провалило разъяснительную кампанию, чтобы население почувствовало снижение платежек", - отметил он.

Кроме того, Зеленский отметил проблемы с зарплатами шахтеров и угольной промышленности. Также он сделал акцент на отсутствии повышения пенсий и перенос их индексации.

Упомянул Зленский и коронавирус. Так, президент успокоил жителей страны, заявив, что ситуация под контролем.

также президент упомянул то, что курс его остается прежним:

Уважаемые украинцы. Я шел в президенты не имея опыта, но имея волю. Мы делаем много ошибок. Но мы готовы их исправлять. Наш курс остается неизменным. Мы каждый день делаем все для завершения войны на Донбассе и возвращения территорий. Курс Украины не является ошибкой. Но некоторые ошибки допущены во время движения этим курсом.

После Владимир Зеленский заявил, что в ходе заседания будут заслушаны отчеты всех правоохранительных ведомств.

"Летом вы говорили, что у нас все есть, нужна только политическая воля. Я вам ее дал, вы ее получили. Никто сверху не спускает фамилий, на которые нужно обратить внимание. Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец принесла результат?", - говорит президент.

Напомним, что Александр Корниенко заявил о том, что парламент доназначит некоторых министров на следующей неделе